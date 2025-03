Audi chiude lo stabilimento di Bruxelles: tremila posti di lavoro a rischio

Audi ha deciso di chiudere la fabbrica di Bruxelles, lasciando senza lavoro tremila dipendenti. La scelta di spostare le attività produttive in Cina e Messico è motivata dai costi elevati di produzione in Europa. La chiusura dell’impianto, situato a pochi chilometri dalla capitale belga, determina una significativa perdita occupazionale e solleva interrogativi sulle prospettive future dell’area. Al momento, si sta valutando quale potrebbe essere la nuova destinazione d’uso della struttura, che potrebbe rimanere inutilizzata o essere riconvertita per altre attività. La decisione segue una tendenza nel settore automobilistico di delocalizzare la produzione in paesi con costi operativi più contenuti. Audi, parte del gruppo Volkswagen, sta adattando la propria strategia per affrontare le sfide del mercato globale e massimizzare la competitività. La chiusura della fabbrica di Bruxelles rappresenta un colpo duro per l’economia locale e per i lavoratori coinvolti, in un momento in cui il settore automobilistico sta affrontando una transizione verso l’elettrificazione e la sostenibilità. L’azienda non ha fornito dettagli sul futuro dei lavoratori, ma ci si aspetta un impatto significativo sulla comunità.