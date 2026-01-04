Auburn perde contro Georgia

La squadra di basket di Auburn è stata sconfitta dalla Georgia in un incontro che si è prolungato fino all’overttime, con un punteggio finale di 104-100. L’allenatore Steven Pearl ha espresso la sua delusione per la prestazione difensiva della sua squadra, affermando che la loro difesa uno contro uno è “terribile” e che i giocatori non riescono a fermare gli avversari, consentendo loro di segnare facilmente.

Pearl ha aggiunto che la squadra deve trovare un’identità difensiva e che i giocatori devono prendere più responsabilità nella difesa uno contro uno. Ha anche affermato che non ci sono problemi di tipo schematico, ma che i giocatori devono semplicemente fare meglio. Il giocatore Kevin Overton ha concordato con l’allenatore, affermando che la squadra deve lavorare sui dettagli e non dare agli avversari troppo spazio per attaccare.

La Georgia ha segnato il 52,5% dei tiri da campo e ha realizzato 11 triple, con Jeremiah Wilkinson e Marcus Millender che hanno combinato per 55 punti. La squadra di Auburn tornerà in campo martedì sera per affrontare la Texas A&M. L’allenatore Pearl ha dichiarato di essere sempre pronto a cercare di migliorare la difesa della sua squadra, ma che i giocatori devono fare la loro parte e prendere più responsabilità nella difesa uno contro uno.