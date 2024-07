ATUVOS Air Tag Card Wallet Tracker Thin 1.6mm, Smart Tag compatibile con Apple Dov’è (solo iOS, Android non supportato), Bluetooth Localizzatore per Valigie, Portafoglio, Borse, Bagagli, 1 Pezzo Nero

29,99€ - 24,99€

(as of Jul 05, 2024 11:00:38 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

ATUVOS Funziona con Apple Dov’è

Aggiungi il tag ATUVOS alla scheda Articoli dell’app Dov’è e localizzalo ovunque nel mondo tramite il tuo dispositivo iPhone, iPadOS o macOS.

Protezione della privacy

ATUVOS Bluetooth Tracker funziona con Apple Dov’è Base sulla rete Dov’è, tutte le comunicazioni sono anonime e criptate.

Sull’app Dov’è di Apple

Trova nelle vicinanze

Usa l’app Dov’è Apple per far suonare una suoneria quando ATUVOS è nel raggio del Bluetooth.

Sull’app Dov’è di Apple

Trova lontano. (Fuori dalla portata del bluetooth)

Usa I’app Dov’è per visualizzare la posizione attuale di ATUVUS su una mappa e navigare per trovarlo

Aggiungi le tue informazioni di contatto ad Dov’è

Quando qualcuno si avvicina al tuo ATUVOS con un telefono abilitato NFC, può contattarti.

Funzione anti tracciamento

Se qualcuno tenta di rintracciarti con ATUVOS, la funzione anti-tracciamento integrata ti avviserà.

1 Trova nelle vicinanze 2 Trova lontano 3 NFC anti-smarrimento 4 Anti tracciamento

Non dimenticare mai più

Se lasci accidentalmente il tuo oggetto, verrà attivato l’allarme dimenticato.

Aiuto dai dispositivi Apple di tutto il mondo

Centinaia di milioni di utenti Apple Dov’è possono aiutarti a ritrovare gli oggetti smarriti.

IP67 Resistente all’acqua

Dopo oltre 5.000 test, è impermeabile, antipioggia, resistente al freddo, resistente alle cadute,ecc

1 Allarmi Left Behind 2 Worldwide tracking 3 IP67 Resistente all’acqua 4 Come si fa ad abbinarli?

Tieni traccia di tutto ciò che tu o la tua famiglia dimenticate spesso! Trova chiavi, borse, zaini, valigie e altro ancora.

ATUVOS Tag è stato esaminato da Apple?

Sì, ATUVOS è esaminato e perfettamente compatibile con l’app Apple Dov’è e la rete Dov’è.

Cos’è la Rete Apple ” Dov’è ” ?

Ti consente di localizzare il tuo ATUVOS attraverso la rete Dov’è, una rete di centinaia di milioni di dispositivi Apple che rileva un dispositivo o un oggetto mancante nelle vicinanze e ne segnala la posizione.

Che cos’è l’APP “Dov’è” e gli utenti Android possono usare ATUVOS Tag?

No, ATUVOS Tag supporta solo dispositivi Apple, non dispositivi Android. L’App “ Dov’è ” è un’app preinstallata sui dispositivi Apple. ( Attraverso Dov’è ogni giorno vengono trovati più di 500.000 articoli. )

ATUVOS Tag ha il GPS?

ATUVOS Tag non ha il GPS. Segnala la sua posizione attraverso la rete Dov’è di Apple. Centinaia di milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo ti aiutano a individuarlo.

Hai altre domande che non capisci? Abbiamo un’e-mail disponibile 24 ore su 24.

In ATUVOS, ci sforziamo di spingere i confini del design e della tecnologia, perseguendo sempre una migliore qualità e offrendo agli acquirenti la migliore esperienza di acquisto.

【Trova nelle vicinanze】: Portata Bluetooth fino a 200 piedi, utilizzare l’app “Dov’è” di Apple per far squillare la card tracker sottile ATUVOS con altoparlante integrato per aiutare a trovare i vostri oggetti (squillo forte, 80-100dB), o semplicemente chiedere aiuto a Siri. (Nota: sono supportati solo i dispositivi iOS, non Android).

【Trova lontano】: Quando la distanza di tracciamento è superiore al raggio d’azione del Bluetooth, la rete “Dov’è”, che collega centinaia di milioni di dispositivi Apple iOS in tutto il mondo, continuerà ad aiutare a rintracciare gli oggetti a lunga distanza. È possibile utilizzare l’app “Dov’è” per localizzare la tag card tracker Bluetooth ATUVOS su una mappa e persino attivare la navigazione per guidarvi nelle vicinanze. (Nessun canone mensile o annuale).

【Promemoria dimenticato】: Se il vostro oggetto viene dimenticato e si scollega dal Bluetooth dei vostri dispositivi iOS, l’app Dov’è invierà immediatamente una notifica, così non c’è più il timore di dimenticarlo.

【Protezione della privacy】: Per motivi di privacy, la rete dell’app “Dov’è” è crittografata e anonima, e i dati sulla posizione e la cronologia non vengono memorizzati sulla ATUVOS Air Tag Card.

【Modalità Smarrito】: Se la scheda di localizzazione ATUVOS viene smarrita, attivare la Modalità smarrito in “Dov’è” e si riceverà una notifica automatica quando viene rilevata dalla rete “Dov’è”. (Si prega di aggiungere le proprie informazioni di contatto in modo da poter essere contattati se qualcuno scansiona l’NFC del localizzatore ultrasottile ATUVOS smarrito).

【IP67 resistente all’acqua e batteria a lunga durata】: Il cercatore di oggetti ATUVOS ha un grado di impermeabilità IP67 e una batteria integrata. La batteria del cercatore di portafogli ATUVOS dura fino a 3 anni per una lunga durata.

【Molteplici usi e assistenza clienti】: ATUVOS wallet tracker per aiutarti a rintracciare i tuoi bagagli, valigie, borse, auto e altro ancora. Grandi regali per la tua famiglia durante i compleanni, Natale e qualsiasi altra vacanza. Abbiamo un servizio clienti 24 ore su 24, se avete domande sull’uso di ATUVOS Item locator, non esitate a contattarci per risolverlo per voi.