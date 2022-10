Attuazione PNRR, edilizia sanitaria, distribuzione farmaci e dispositivi medici: i progetti di Soresa

Al Sesto forum Mediterraneo 2022 in Sanità, che si è tenuto dal 28 al 30 settembre a Bari, ha preso parte anche Soresa (Società Regionale per la Sanità). Si tratta di una società strumentale costituita dalla Regione Campania per la realizzazione di azioni strategiche finalizzate alla razionalizzazione della spesa sanitaria regionale. Per la realizzazione di questo obiettivo, la Regione Campania ha affidato a Soresa il ruolo di centrale acquisti dei prodotti destinati alle aziend​e del servizio sanitario regionale e la realizzazione del ripiano del debito maturato negli anni passati, attraverso operazioni ad hoc decise con provvedimenti regionali. Abbiamo chiesto al Direttore acquisti, Nadia Ruffini, quali sono i progetti in cantiere.

