Attrice pentita: Rocco Siffredi e la richiesta di 10 mila euro

Le Iene continuano le inchieste sulla figura di Rocco Siffredi, rivelando testimonianze di attrici che lo accusano di molestie. Tra queste, Chiara, un’ex attrice che ha raccontato la sua esperienza con Siffredi in un’intervista.

Dopo la morte del marito avvenuta quattro anni fa, Chiara si trovava in difficoltà economiche e ha accettato di lavorare con Siffredi, malgrado le sue riserve. Inizialmente attratta dalla promessa di guadagni, ha firmato un contratto e girato un film. Tuttavia, dopo la registrazione di un video promozionale, ha ricevuto minacce da un familiare, spingendola a chiedere a Siffredi di non pubblicare il film.

In risposta, Siffredi le avrebbe richiesto 10.000 euro, rimarcando che si trattava delle spese sostenute per la produzione. Chiara ha specificato di non aver ricevuto alcun pagamento per il volo, l’alloggio o i test medici necessari per lavorare nel settore.

Un’audio diffuso da Le Iene rafforza la testimonianza di Chiara, con Siffredi che menziona la necessità del pagamento. In un’altra registrazione, Siffredi ammette che il video era già stato digitalizzato e potrebbe circolare nonostante la sua intenzione di non pubblicarlo su piattaforme ufficiali.

La vicenda getta ombra sulle pratiche del settore, enfatizzando le vulnerabilità delle attrici, soprattutto in contesti lavorativi precari e complessi, come quello del cinema per adulti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it