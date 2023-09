Attrice molto amata si candida per Ballando con le Stelle

Manca poco più di un mese alla partenza della nuova edizione di Ballando con le Stelle e Milly ha già arruolato almeno nove concorrenti: Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Bobby Solo, Antonio Caprarica, Teo Mammucari, Bruno Barbieri, Paola Perego, Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi. Alla lista potrebbe aggiungersi anche la giornalista ed ex moglie di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan. Adesso però c’è un’attrice amata anche dal pubblico televisivo che si è detta pronta a scendere in pista nel programma di Milly.

Attrice si propone per la nuova stagione di Ballando con le Stelle.

Presente al Festival del Cinema di Venezia per presentare il suo progetto “A dress for Venice”, Margot Sikabonyi ha dichiarato che parteciperebbe molto volentieri a Ballando con le Stelle. Margot ha poi parlato del possibile ritorno di Un Medico in Famiglia ed ha confessato che non avrebbe problemi a vestire nuovamente i panni di Maria.

“Se mi piacerebbe fare Ballando con le Stelle? Ti direi di sì ma perché a 11 anni, al mio primo provino, volevo fare la ballerina e questa ballerina vive ancora in me. – si legge su Superguida Tv – Darle la possibilità di sfogarsi non sarebbe male. Un ritorno a Un Medico in Famiglia nei panni di Maria? Quel personaggio mi ha regalato tanto ma mi ha relegato ad un ruolo, che è il motivo per cui sono andata via dall’Italia, in Canada, a cercare la mia identità di artista. Penso che a 40 anni sono riuscita a rendermi indipendente da quello, a dimostrare a me stessa in primis cosa fossi e chi fossi come attrice. Penso che un ritorno sia voluto, e se l’universo dice di sì io dico di sì”.

A Margot Sikabonyi,(per chi non lo sapesse Maria Martini di un medico in famiglia)sono legati parte dei miei ricordi più belli. A lei e al suo sorriso luminoso e contagioso io non posso fare altro che dare il massimo dei voti #Venezia80 pic.twitter.com/n7YNFjY21D — Katy 💫🎈 (@Katy56928024) September 7, 2023

Il mese scorso anche Lino Banfi ha parlato del comeback di Un Medico in Famiglia: “Un Medico in Famiglia 11 lo faremo! Se Margot ha detto che ci sarà sono tanto felice. Anche perché sono molto legato a lei. Per me questa ragazza è una di famiglia. Magari faremo meno puntate del solito, ma da quello che so torneremo quasi tutti“.