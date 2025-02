Attrice e Scrittrice a Confronto: La Controversia tra Vanessa Scalera e Mariolina Venezia

Tensione è scoppiata durante la conferenza stampa di presentazione della quarta stagione di “Imma Tataranni”, con Vanessa Scalera e Mariolina Venezia protagoniste di un botta e risposta. Scalera, ospite alla finale di Sanremo 2025, ha rivelato di aver dimenticato di ringraziare Venezia, autrice dei romanzi da cui è tratto il telefilm. Anche se ha chiesto scusa, la scrittrice ha replicato con una critica, definendo il suo personaggio “una donna libera” e sottolineando l’ingratitudine di Scalera.

Venezia si è espressa chiaramente affermando di apprezzare l’ingratitudine, spiegando che potrebbe essere un segno di libertà, così come il suo personaggio Imma Tataranni. Da parte sua, Scalera ha risposto ricordando un suo disguido in una precedente conferenza stampa, sottolineando di dover ringraziare solo la produzione e il regista, rimarcando un comportamento che ha definito malmostoso da parte di Venezia. L’attrice ha affermato di non dover nulla a Venezia, creando un clima gelido in sala.

Massimiliano Gallo, coprotagonista, ha tentato di riportare il focus sulla serie, chiarendo che Scalera ha già chiesto scusa per l’accaduto. Ha evidenziato come durante l’evento di Sanremo ci fosse tensione e preoccupazione. Il nuovo episodio di “Imma Tataranni” andrà in onda il 23 febbraio, con quattro prime serate su Rai1 e in streaming su RaiPlay, accompagnato da attori come Alessio Lapice e Barbara Ronchi.