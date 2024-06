Attrice dei cinepanettoni verso il Grande Fratello: “Entra a settembre”

Mancano ancora due mesi e mezzo all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, ma Alfonso Signorini e gli altri autori del reality sono al lavoro da maggio per comporre il cast che vedremo a settembre. Ancora una volta ci saranno gieffini famosi e persone comuni e proprio per i nip sono aperte le candidature sul sito di Endemol e inoltre il GF sta girando l’Italia con i casting. Sul fronte dei vip ci sono delle novità, pare infatti che Alfonso stia corteggiando Vera Gemma (che in passato ha dichiarato che parteciperebbe volentieri al GF), inoltre il settimanale Chi ha fatto sapere che anche un volto legato a Temptation Island varcherà la porta rossa. A queste indiscrezioni si è aggiunto un nuovo rumor. Biagio D’Anelli ha rivelato che una famosa attrice che ha recitato in alcuni cinepanettoni dovrebbe entrare nella Casa di Cinecittà.

Attrice dei cinepanettoni verso il Grande Fratello: “Il nome di questa donna inizia per N”.

Ospite di Turchese Baracchi nel programma Turchesando Special, Biagio D’Anelli ha dichiarato che un volto dei cinepanettoni parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello. Il nome della donna inizia per N: “Chiudo con una bombetta, un’attrice dei cinepanettoni famosissima varcherà la porta rossa del Grande Fratello a settembre. Doveva già entrare in passato. Posso dire che il suo nome inizia per N, ma non posso dire altro al momento, basta così ho detto troppo“.

Ma chi sarà questa artista che ha recitato anche nei cinepanettoni? Personalmente mi auguro sia Nadia Rinaldi (che ha recitato in almeno due cinepanettoni), perfetta candidata per un reality come il Grande Fratello. E proprio sul GF Vip la donna un anno fa ha dichiarato: “Ho fatto L’Isola anni fa ed è stato bello. Adesso mi piacerebbe fare Pechino Express. Il GF Vip? Ho rischiato di farlo, ma ho dovuto dire di no per un altro impegno. Con Alfonso SIgnorini sono in ottimi rapporti e lui sa che non ho detto no a priori“.