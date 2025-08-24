Attraversamenti per animali in Trentino: sicurezza urgente

L’Enpa del Trentino ha evidenziato l’importanza di creare attraversamenti per gli animali selvatici per ridurre gli incidenti stradali. Questa richiesta è stata motivata da un recente incidente avvenuto vicino a Spiazzo, che ha coinvolto un’orsa di quattro anni e un’auto.

Gli animalisti segnalano che la fauna selvatica necessita di muoversi, ma si trova ad affrontare strade sempre più trafficate. Senza adeguate misure preventive, il rischio di impatti tra veicoli e animali è destinato ad aumentare. In Europa, progetti come “Life Strade” e “Life Safe-Crossing” sono stati implementati per affrontare questo problema.

In aggiunta, l’Enpa ha richiesto informazioni sulle condizioni di salute dell’orsa, che è stata soccorsa da un veterinario e trasferita al Casteller. Si sottolinea che la struttura dovrebbe tornare alla sua funzione principale di ricovero per animali feriti. Tuttavia, gli animalisti sperano che, una volta curata, l’orsa possa tornare nel suo habitat naturale, evitando che il Casteller diventi una semplice fonte di rifornimento per parchi faunistici.

Infine, esprimono preoccupazione per il destino di altri animali, ricordando un cucciolo che era stato recuperato ma poi condannato a vivere in cattività al “BelPark”. Nonostante l’ottimo intervento di esperti mirato a garantirne la reimmissione in libertà, la decisione della PAT ha portato a un triste cattivo finale.