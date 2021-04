Durante la nona puntata di Attraction Italia (disponibile on demand su Discovery+ e Tim Vision) oltre il single Orazio che ha potuto scegliere la propria anima gemella fra sei aitanti ragazzi gay, si è presentata anche Giulia, una bionda 28enne amante della bella vita che in passato ha lavorato per le più grandi discoteche d’Europa (e che ora lavora nello studio di un commercialista).

Ad attirare l’attenzione di Giulia è stato il ragazzo della cabina viola che ha descritto come “furbetto ma carino”. Lui si chiama Oscar, ha 28 anni ed è un casellante autostradale di Novara. Fisico scolpito (è un insegnante di nuoto), occhi azzurrissimi, bocca carnosa e tutte le misure al punto giusto (alcune sue foto potete trovarle premendo qua).

Attraction Italia, ecco chi è Oscar di Novara

Contattato da Biccy.it, Oscar ha così raccontato com’è arrivato ad Attraction Italia, programma visto anche da Belen Rodriguez.

“Ero a fare un aperitivo a casa di un amico ed in tv c’era il canale 9, è apparso un annuncio con scritto che cercavano ragazzi single che non avevano problemi a mostrare il proprio corpo, così ho mandato l’email. Ho fatto il casting via Skype e mi hanno aggiunto proprio per ultimo. Non ho mai avuto problemi a mostrare il mio corpo anche se all’inizio ho avuto un po’ di timore perché lavoro per la società Autostrade e faccio l’istruttore di nuoto e la paura che qualcuno non avesse potuto accettare questa mia esperienza c’era, ma per fortuna non ho avuto nessuna ripercussione sul lavoro”.

Ed ancora:

“Con Giulia sono rimasto in buoni rapporti, ora è in Messico ma ogni tanto ci sentiamo. Ci ribeccheremo quando tornerà in Italia, ce lo siamo già detti”.

Vi piace Oscar?