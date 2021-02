Attraction Italia, disponibile nella sua versione integrale su Discovery Plus e Tim Vision, è tornato con una puntata condotta da Nina Palmieri. Nell’ultima (la quarta, con esattezza) abbiamo conosciuto Marco, un personal trainer con il complesso delle sue misure.

“Mi chiamo Marco, arrivo dalla Valtellina e lavoro come personal trainer. Nella vita le mie passioni sono la palestra e la lettura. Leggo libri inerenti alla filosofia ed alla psicologia”.

La vita sentimentale di Marco non è molto fortunata, dato che è single da circa 7 anni.

“C’è chi dice che è single per scelta, nel mio caso la scelta è delle altre. Alle donne piacciono intellettuali o palestrati e tamarri. Le vie di mezzo vengono scartate. Mi sento attraente ma non ho trovato riscontro con le ragazze. Ho ricevuto critiche riguardo la mia persona, i miei addominali, quanto guadagno e le mie misure…”.

Marco, come confessato a Nina Palmieri, ha infatti il complesso delle sue misure (tutte le misure), come peso, altezza e non solo.

“Ho solo 80 kg di muscoli, un bel fisico ma niente di eccezionale, le donne hanno criticato anche le mie misure”.

La conduttrice, dopo averlo visto, lo ha ovviamente rassicurato: niente al di sotto della media e tutto proporzionato.

