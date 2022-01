Il mondo delle sale da gioco nel corso degli anni ha visto crescere la sua popolarità anche grazie al cinema, alle serie tv e a un po’ di letteratura. Ma sono molti anche i personaggi famosi, tra loro attori, artisti e imprenditori, che in qualche modo sono stati legati al mondo dei casinò e dei vari giochi d’azzardo. Ne citiamo alcuni.

Iniziamo da un grande attore del passato come Vittorio De Sica, uno dei maggiori interpreti del cinema italiano, padre di Christian De Sica, altro celebre protagonista del grande schermo. Venuto a mancare il 13 novembre del 1974, Vittorio De Sica era un notissimo amante dei casinò e del gioco d’azzardo, e negli anni ’60, quando non era sul set, lo si poteva trovare spesso seduto ai tavoli delle più prestigiose sale da gioco. Tracce della sua passione per il gioco d’azzardo si ritrovano anche in alcuni dei suoi capolavori al cinema come “Il conte Max” e “L’oro di Napoli”, film in cui l’argomento viene affrontato con sarcasmo (famosa la scena ne “L’oro di Napoli” in cui De Sica, nei panni del Conte Prospero, si sfida in appassionate partite a carte col figlio del portiere, un bimbo di 8 anni).

Restando nel cinema, ma spostandoci ad Hollywood, va necessariamente menzionato Robert De Niro, amatissimo attore che ha interpretato alcuni dei film più amati della storia del cinema come Il Padrino, Taxi Driver, Quei Bravi Ragazzi e tanti altri, è un grande appassionato di gioco d’azzardo. D’altra parte non è neanche un caso che sia stato il protagonista di un film di successo come “Casinò”, ambientato proprio a Las Vegas. La passione per il gioco, inoltre, ha spinto De Niro a investire in questo settore. È così che è diventato socio di un enorme resort con al suo interno un casinò, che ha sede in Antigua e Barbuda, in un vero e proprio paradiso tropicale. Precedentemente aveva già investito nel Nobu Hotel di Manila, hotel di lusso che conta 380 tavoli da gioco e 1700 slot machine.

Saltando dal cinema alla musica italiana nell’ambito di personaggi celebri legati al mondo del gioco d’azzardo, come non parlare di Pupo, nome d’arte con che ha reso celebre a livello mondiale Enzo Ghiazzi, interprete di successi come “Gelato al Cioccolato” o “Su di noi”, e che proprio per il gioco – come da lui stesso raccontato – ha vissuto momenti difficili nella sua vita . Il popolare cantante è un grande amante del baccarat, ma è anche un appassionato di poker e blackjack, tanto che spesso è stato commentatore ed opinionista di eventi di gioco sportivo. Il ruolo dei commentatori in tutto il mondo negli ultimi anni è diventato fondamentale per spiegare regole o fornire spiegazioni, ad esempio sugli errori comuni che si commettono giocando al blackjack , al poker o in altri tipi di gare. Spostandoci dal mondo dello spettacolo a quello degli influencer, un altro personaggio connesso al mondo del gioco è l’eccentrico e discusso Dan Bilzerian. Star di Instagram dove ostenta il suo lifestyle esagerato tra ville sfarzose, donne bellissime e disinibite, auto di lusso e armi, Dan è nato in Florida ma ha origini armene ed è figlio dello specialista in acquisizioni aziendali Paul Bilzerian. La sua scalata nel mondo del gioco è cominciata nel 2009, classificandosi al 180º posto nella World Series of Poker Main Event.

Tra gli imprenditori più eccentrici appassionati di gioco, c’é Guy Laliberté, fondatore del celebre Cirque du Soleil, organizzazione che appassiona il mondo intero con spettacoli circensi. La storia di Lalibertè è abbastanza incredibile se si pensa che agli inizi della sua carriera era un giocoliere e mangiatore di fuoco. Nel 1984 la sua vita ebbe una svolta con la fondazione del Cirque du Soleil grazie all’amicizia stretta con un miliardario conosciuto a Las Vegas che finanziò interamente il suo progetto, diventato oggi la più importante realtà al mondo nel settore dell’intrattenimento, con oltre 4000 dipendenti. Laliberté è un appassionato giocatore professionista di poker e frequenta assiduamente il Casino de Montréal. Nell’ambiente è noto come uno dei giocatori che ha registrato le perdite più ingenti (si stima che soltanto online abbia perso oltre 15 milioni di dollari).