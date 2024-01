Attore si espone su Beatrice: “Vorrei entrare al Grande Fratello”

Beatrice Luzzi non ha passato un bel capodanno nella casa del Grande Fratello. La gieffina ha passato parte della festa da sola, in disparte, mentre gli altri si stavano divertendo. Questo ha infastidito un attore molto amico della Luzzi e anche Valentino, il figlio maggiore di Beatrice, che su Instagram ha scritto: “Da soli a capodanno non si era mai visto nella storia del Grande Fratello! Mamma ti vogliamo bene“.

non oso immaginare il dolore di questi ragazzi nel vedere la propria mamma umiliata, derisa, isolata, beffeggia🤍 l’italia è con voi e con beatrice #GrandeFratello pic.twitter.com/lmbxEeFNz4 — lulù🧚🏻‍♀️ha preso i biglietti per RM (@theekeeys) January 1, 2024

Attore pronto ad entrare al GF per un confronto.

Gabriele Lazzaro, nei mesi scorsi si è esposto in più occasioni per difendere la collega e amica e l’ha fatto anche ieri. L’attore di Vivere ha parlato di quello che è successo a capodanno: “Questa è pura follia! Se è vero che l’hanno isolata di proposito è molto molto grave. Beatrice isolata a Capodanno è quanto di più brutto potesse andare in onda in questa edizione del GF. Continuo a ricevere messaggi di fan di Bea (e non solo) stanchi dell’orrendo spettacolo confermato puntata dopo puntata. Il fatto che Bea stia dimostrando forza di carattere non può e non deve giustificare gli atteggiamenti che più inquilini stanno avendo nei suoi confronti, da mesi ormai. Perché non apriamo un televoto. Facciamo decidere di pubblico questa volta, senza immunità immotivate. Di sicuro molti dati per “grandi protagonisti di questa edizione” verrebbero eliminati a furor di popolo. Da lavorare dello spettacolo, comprendo e sostengo le dinamiche di un gioco TV. Ma a tutto c’è un limite“.

L’uomo vorrebbe un faccia a faccia con Anita, Giuseppe e Massimiliano: “Vorrei proprio fare due chiacchiere con questa ragazzina. Anzi, vorrei trovarmi di fronte ad Anita, Garibaldi, Massimiliano Varrese (finalmente) e Rosanna Fratello. Vorrei un freeze di mezz’ora per mettere un po’ di persone al proprio posto“.

Gabriele Lazzaro vorrebbe un confronto con Anita, Garibaldi, Varrese, fratello,il #GrandeFratello accetterà? Beatrice isolata per capodanno è quanto di più brutto potesse andare in onda in questa edizione del GF” #Luzzers #beaux #varresefuori #FuoriAnitaOlivieri #fuorigaribaldi pic.twitter.com/nrIrQXY4Mm — Beautiful👑🔥 66%👑🔥 (@Beautif42601711) January 1, 2024