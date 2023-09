Attore rifiuta il Grande Fratello: “Mi vogliono a tutti i costi ma no grazie”

Francesco Benigno è un attore siciliano molto attivo negli anni Novanta. Ha debuttato in Mary Per Sempre, ha preso parte alle riprese di un Cinepanettone, ha lavorato con registi del calibro di Risi, Izzo e… Ficarra & Picone. E nel 2005 è stato visto anche a La Fattoria di Barbara d’Urso dove è stato eliminato nel corso della quarta puntata.

Per questo motivo – quando gli autori del Grande Fratello – lo hanno contattato per proporgli un provino non era scontato il suo drastico no. Eppure. Come riporta TvBlog lo scorso 19 agosto l’attore ha scritto su Facebook: “Mi vogliono al Grande Fratello a tutti i costi. Che dite ci vado? Ovviamente siamo in attesa della nascita di nostro figlio tra domani e dopodomani, ma voi cosa ne pensate?“. E una volta che il figlio è nato – il piccolo Giovanni Roderico Tiago Benigno – l’attore è tornato ad aggiornare i suoi followers con un messaggio rivolto proprio agli autori del reality: “Cari autori del GF grazie per l’offerta, ma rifiuto e mi godo mio figlio. Adorooooooo“.

Giovanni Roderico Tiago può tirare un sospiro di sollievo: non resterà senza un papà per quattro mesi.

E per un attore che ha detto no al Grande Fratello, altri hanno detto di sì. Fra loro ci saranno Grecia Colmenares (storica protagonista degli sceneggiati sud americani), Massimiliano Varrese (“Il Bello Delle Donne”, “Carabinieri”..); Ciro Petrone (“Gomorra”, “Pinocchio”) e Beatrice Luzzi (“Vivere”). Ma anche il giornalista Giampiero Mughini, le cantanti Marina Fiordaliso e Rosanna Fratello, la showgirl Samira Lui e l’olimpionico Alex Schwazer.

Infine ci sono i non famosi, fra loro Giselda Torresan, Vittorio Menozzi e Letizia Petris.