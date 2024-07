Attore internazionale tra i vip del Grande Fratello: come mai è saltato all’ultimo

La squadra del Grande Fratello è al lavoro per chiudere il cast della prossima edizione, che partirà a metà settembre. Ancora una volta dalla porta rossa entreranno sia vip che nip e pare che gli autori fossero riusciti a convincere un attore internazionale che ha fatto sognare almeno due generazioni, un uomo che è stato il volto della soap opera più famosa di sempre in Italia.

Quando vedi la @domenica_in di zia Mara su @RaiUno è sempre un bel salto nel passato. Dopo Minnie Minoprio, cantante jazz e soubrette #anni70, ecco Ron Moss, il mitico Ridge Forrester del “Beautiful” #anni90. Oggi, 71enne, fa il cantante e distrugge “Un’avventura” di Lucio… pic.twitter.com/Gp2xbpgl6t — Franco Spicciariello (@spicciar) May 21, 2023

Attore internazionale fuori dal cast del Grande Fratello.

Stando a quello che ha rivelato Giuseppe Candela su Dagospia, Ron Moss era ad un passo dalla firma, ma poi è saltato tutto per problemi di budget: “Alfonso Signorini lavora alla nuova edizione del Grande Fratello che ancora una volta punterà sul mix nip e vip. Tra i concorrenti figurava fino a qualche giorno fa un attore internazionale, il mascellone Ron Moss, il famoso Ridge di Beautiful. L’operazione sembrava conclusa ma sarebbe saltata anche per ragioni di budget“.

Nel 2018 si parlava anche di una possibile partecipazione di un’altra protagonista di Beautiful, Kelly Lang, che però ha smentito: “Beautiful è la mia priorità, ma ho anche molti altri progetti. Il primo di cui mi occuperò nei prossimi giorni mi porterà in Italia. E non sarà il Grande Fratello Vip. So che nei giorni scorsi alcuni giornali e blog su Internet hanno scritto che parteciperò alla prossima edizione del programma ma non è vero. L’ufficio stampa di Beautiful, che si occupa di tutti noi attori, è stato contattato al riguardo negli scorsi anni ma non di recente. Nel vostro paese girerò un film con Thorsten Kaye, l’attore che in Beautiful è mio marito Ridge Forrester. Si intitola How to Climb a Tree. Thorsten ha scritto la sceneggiatura e ne sarà il protagonista, mentre io sarò la produttrice”.

Adesso però c’è un problema: gli influencer, i personaggi trash e i prezzemolini in tv pare non siano più graditi, ma per convincere i veri vip bisogna mettere mani al portafoglio.