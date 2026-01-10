Attore di “Mamma, ho perso l’aereo” arrestato in California

Daniel Stern, noto per aver interpretato Marv Murchins nel film di Natale “Mamma, ho perso l’aereo”, è stato arrestato a Camarillo, in California. L’arresto è avvenuto dopo che Stern è stato accusato di aver adescato una prostituta in un hotel.Successivamente, è stato rilasciato e multato. Adescare una prostituta è un reato minore nel Golden State e i trasgressori possono rischiare fino a sei mesi di carcere o una multa di 1.000 dollari in caso di condanna. Stern ha 68 anni. A ottobre, Stern è stato trasportato d’urgenza in un ospedale nella contea di Ventura dopo un’emergenza medica, ma è stato successivamente dimesso e “ora sta bene”, ha dichiarato il suo portavoce. Stern non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla citazione per adescamento o al suo ricovero.