Attore di “Mamma, ho perso l’aereo” arrestato in California

Attore di “Mamma, ho perso l’aereo” arrestato in California

Daniel Stern, noto per aver interpretato Marv Murchins nel film di Natale “Mamma, ho perso l’aereo”, è stato arrestato a Camarillo, in California. L’arresto è avvenuto dopo che Stern è stato accusato di aver adescato una prostituta in un hotel.Successivamente, è stato rilasciato e multato. Adescare una prostituta è un reato minore nel Golden State e i trasgressori possono rischiare fino a sei mesi di carcere o una multa di 1.000 dollari in caso di condanna. Stern ha 68 anni. A ottobre, Stern è stato trasportato d’urgenza in un ospedale nella contea di Ventura dopo un’emergenza medica, ma è stato successivamente dimesso e “ora sta bene”, ha dichiarato il suo portavoce. Stern non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla citazione per adescamento o al suo ricovero.

