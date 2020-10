Soleil Sorge ha smascherato l’ex di Tommaso Zorzi rivelando che il ragazzo ha finto di essere stato vittima di un’aggressione omofoba. L’influencer ha chiesto a tutti pietà, ha detto di essere devastato per l’accaduto ed ha aggiunto di essere vittima di cyberbullismo.

Adesso però salta fuori un’altra notizia CHOC. Un attore milanese (Marco Casabona) ha dichiarato in una serie di Instagram Stories, che l’ex di Tommaso avrebbe inscenato una seconda aggressione omofoba, questa volta però insieme ad un’amica.

“Non resisto, io ho un’altra bugia di questo ragazzo. Siamo nel momento in cui lui ha dato la falsa notizia e ha ricevuto tutta la solidarietà che poteva prendere. Ha collaudato un sistema, lui ha un formato in mano e cosa fa? Lo propone ad una sua amica trans, una certa Federica. Infatti a giugno iniziano ad uscire gli articoli. Ragazzi è un format che ha architettato ‘sono in un luogo pubblico e qualcuno a gratis mi insulta e mi picchia’. Questo è quello che dovrebbe aver proposto alla sua amica. Io ho una chat di Whatsapp dove la ragazza trans chiede disperatamente di poter fare il provino del GF, quindi è una persona che ha voglia e bisogno di visibilità. Quindi sarà vera o finta l’aggressione con la trans, avvenuta dopo la finta aggressione successa in Porta Romana? […] Adesso vi mostro il video dove annunciano dell’aggressione. Vediamo la loro interpretazione”.

A fine maggio il personaggio in questione ha raccontato di essere stato vittima di un’aggressione omofoba insieme ad una ragazza, una certa Federica.

“Usando sempre quella parola che mi fa venire i brividi, “fr**io”, io però basta non ci sto più a fare il carino con chi mi insulta e va anche detto che ha insultato la mia amica (che ha fatto anni e anni di operazioni e percorso sia mentale che fisico per riuscire a cambiare il suo sesso).

Ho preso la tonica, la bottiglietta, e gliel’ho tirata in faccia, dritta in fronte. So che è sbagliato reagire così ma sono stufo. Questo ragazzo (palesemente un povero cogl***ne la cui unica aspirazione di vita è andare ad insultare i gay nei bar dove puoi sentirti etero davanti ai tuoi amici e poi tornare a casa a succhiare le zucchine) si è alzato, ha preso la sedia e ha beccato la mia amica in faccia! Con una sedia di metallo. Ma ce la fai? Ma cosa dobbiamo fare ancora per cadere più in basso di così? Invece che andare al Next di Porta Romana (il bar) vattene in galera, schifoso. Davvero io e la mia amica non possiamo bere cocktail insieme senza essere noi stessi/e e senza essere giudicati?”