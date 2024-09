“Atto violento per sfruttare il momento” Chiara Ferragni rompe il silenzio, furiosa dopo l’ennesimo attacco di Fedez

Negli ultimi giorni si è intensificato il dissing tra Tony Effe e Fedez, che ha coinvolto anche Chiara Ferragni. Questo scontro musicale è caratterizzato da attacchi reciproci tra i due rapper, iniziato quando Tony Effe ha criticato Fedez, menzionando anche la sua bevanda e altre cose. Fedez ha risposto prontamente, definendo Tony un “ragazzino viziato” che critica gli altri ma poi li sfrutta a proprio favore. Nelle sue rime, Fedez ha tirato in ballo anche l’ex fidanzata di Tony, Taylor Mega, insinuando che fosse stata lei a mantenerlo.

Tony Effe ha risposto a queste provocazioni con la sua canzone “Chiara”, che è diventata una vera e propria frecciata contro Fedez. All’interno di questo brano è stata utilizzata, seppur modificata, la voce di Chiara Ferragni, dando l’impressione che rivelasse alcuni dettagli sulla relazione tra Fedez e la Ferragni negli ultimi mesi. Questo ha spinto Chiara a intervenire, chiedendo di non essere coinvolta in questa faida. Ha espresso la sua frustrazione sui social, sottolineando che è stanca di subire attacchi gratuiti che potrebbero danneggiare la sua famiglia.

Chiara ha specificato di voler mantenere la sua vita lontana da questo tipo di conflitti, affermando che non vuole far parte di un mondo che non le appartiene. Ha anche anticipato che Fedez stava per rilasciare una nuova canzone, descrivendola come una “finta canzone romantica” priva di sincerità, concepita solo per sfruttare l’attenzione del momento. L’influencer, quindi, ha avvisato che è arrivato il momento di difendere se stessa e i suoi cari da queste provocazioni.

In questo clima di rivalità e tesi, il coinvolgimento di Chiara Ferragni ha sollevato molte domande e discussioni. La presenza della sua voce nel dissing ha contribuito ad accrescere l’interesse attorno alla vicenda, ma lei stessa ha voluto distanziarsi da questa disputa, mantenendo la sua integrità e la sua immagine. La situazione rimane incerta e si attende di vedere come evolverà questo scambio di frecciate tra i due rapper e se Chiara continuerà a essere coinvolta in qualche modo.