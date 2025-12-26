Attività fisica per malattie reumatiche in Italia

Oltre 5 milioni di italiani soffrono di malattie reumatiche, ma meno del 20% di loro pratica attività fisica regolare. Tuttavia, l’attività fisica e lo sport sono consigliabili ai pazienti reumatici, in quanto l’esercizio fisico è una componente chiave nella gestione di queste patologie. L’Eular, l’ente che riunisce le Società scientifiche europee dedicate alla Reumatologia, ha promosso linee guida sul tema, con l’obiettivo di offrire raccomandazioni basate sull’evidenza per supportare i pazienti affetti da malattie reumatiche e i professionisti sanitari.

Le linee guida dell’Eular hanno preso in esame sette malattie reumatiche: Osteoartrosi, Artrite reumatoide, Spondilite anchilosante, Artrite psoriasica, Lupus eritematoso sistemico, Sclerosi sistemica e Gotta. Secondo Massimiliano Limonta, responsabile della Reumatologia dell’Asst Papa Giovanni, l’esercizio fisico è raccomandato a tutti i pazienti, indipendentemente dal tipo o dalla gravità della malattia, ma va personalizzato e integrato nel piano terapeutico complessivo.

L’intensità dell’attività motoria e la sua frequenza vanno adattate allo stato clinico del paziente e alle diverse fasi della patologia reumatica. Le raccomandazioni dell’Eular evidenziano che i pazienti con malattie reumatiche dovrebbero svolgere sia esercizi di tipo aerobico che di rafforzamento muscolare, puntando ad almeno un’intensità moderata. Un programma tipico potrebbe prevedere esercizio aerobico per almeno 150 minuti alla settimana e esercizi di potenziamento muscolare 2 volte a settimana.

A seconda delle diverse patologie reumatiche, si possono individuare attività più adatte. Per le malattie degenerative come l’artrosi, sono da preferire esercizi a basso impatto, come Tai Chi, Pilates, Yoga dolce. In caso di reumatismi extra-articolari, come la fibromialgia, si consigliano stretching, yoga, pilates, ginnastica in acqua. Per le malattie infiammatorie, come l’artrite reumatoide o le spondiloartriti, è preferibile che l’attività venga svolta solo in fase di remissione o di bassa attività di malattia.