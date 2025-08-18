28.5 C
lunedì – 18 Agosto 2025
Attività fisica e salute mentale: l’importanza del contesto

Il movimento regolare è fondamentale per la salute, sia fisica che mentale. Diverse ricerche hanno dimostrato che chi pratica attività fisica con regolarità tende a vivere più a lungo e meglio. Tuttavia, oltre ai benefici fisici, è importante considerare anche l’ambiente in cui si svolge l’attività.

Uno studio dell’Università della Georgia evidenzia che l’attività fisica nel tempo libero, come corsa, yoga o ciclismo ricreativo, è associata a una miglior salute mentale. Tuttavia, i risultati possono variare a seconda dell’ambiente in cui viene praticato lo sport. L’autore dello studio, Patrick O’Connor, sottolinea che la maggior parte della ricerca si è concentrata sulla quantità di esercizio, trascurando il contesto in cui esso avviene.

Le analisi condotte mostrano che chi pratica regolarmente attività fisica riporta una diminuzione dei sintomi di depressione e ansia. Tuttavia, l’impatto psicologico dipende dal contesto. Ad esempio, qualcuno che svolge lavori in casa consuma energie, ma l’effetto sul benessere mentale sarà diverso rispetto a chi lavora nel giardino.

O’Connor porta un esempio dal mondo del calcio per illustrare l’importanza del contesto: la stessa corsa di un calciatore sul campo può avere effetti diversi a seconda che segni un gol o si senta incolpato per una sconfitta.

Pertanto, non è sufficiente organizzare solo l’attività fisica; è altrettanto necessario tenere conto del contesto in cui si svolge. Le indicazioni attuali consigliano agli adulti di dedicare tra 150 e 300 minuti alla settimana a esercizi di intensità moderata. È fondamentale consultare un medico prima di iniziare un nuovo programma di allenamento, considerando anche l’importanza di praticare attività fisica in ambienti che promuovono il benessere psicologico.

