Attività delle zanne di giaguaro che alimenta il mercato della droga

Il commercio di zanne di giaguaro è una delle fonti di reddito più comuni per i gruppi criminali transnazionali. Secondo l’associazione Earth League International (ELI), il traffico di felini si colloca al quarto posto dopo la droga, il traffico di esseri umani e il commercio di beni contraffatti. Gran parte di questo mercato è alimentato dalla richiesta di trofei e ingredienti per la medicina tradizionale cinese, rendendo il giaguaro una delle specie più minacciate. Con un fatturato annuale compreso tra 7 e 23 miliardi di dollari, il traffico di animali selvatici supporta anche il mercato della droga. Il giaguaro, il più grande felino del Sudamerica, è cacciato per le sue zanne, ricercate in Asia come sostituto di quelle di tigre.

Tra il 2017 e il 2022, si sono registrati 1.945 casi di bracconaggio e traffico di animali selvatici in America Latina, di cui 188 riguardavano i giaguari. Le autorità hanno identificato 75 persone coinvolte nel traffico di giaguari nel 2019 in paesi come Bolivia, Perù, Ecuador e Suriname. Negli ultimi anni, la domanda di zanne di giaguaro è aumentata, con la produzione di talismani e gioielli che alimentano questo commercio illecito.

Le relazioni commerciali più forti tra Sudamerica e Cina hanno semplificato per i trafficanti la vendita delle zanne. Le vendite derivanti da traffico di animali selvatici vengono reinvestite in attività criminali. Inoltre, settori della criminalità come il narcotraffico si intrecciano con il bracconaggio, creando una rete complessa e in crescita nel traffico di fauna selvatica e in altre attività illecite, con un impatto devastante sulla biodiversità e sulla sicurezza della regione.