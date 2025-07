Attivisti in piazza per Francesca Albanese e Gaza: solidarietà

In un contesto di crescente attenzione globale sui diritti umani, attivisti e organizzazioni hanno manifestato a Roma a sostegno di Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. La protesta, svoltasi in Piazza Santi Apostoli, è stata promossa da “Sanitari per Gaza” e “Free Assange Italia” per denunciare le sanzioni subite da Albanese da parte di Stati Uniti e Israele, a seguito delle sue dure critiche sulla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza.

Francesca Albanese, esperta di diritto internazionale e diritti umani, ha ricoperto il suo incarico dal 1º maggio 2022. Nei suoi rapporti, ha descritto l’occupazione israeliana come un regime di apartheid, esortando gli Stati membri ONU a lavorare per porre fine a questa condizione coloniale. Durante il conflitto tra Israele e Hamas del 2023, ha richiesto un immediato cessate il fuoco, avvertendo del rischio di una possibile “pulizia etnica di massa” contro i palestinesi. Nel marzo 2024, ha pubblicato un rapporto che metteva in evidenza motivi fondati per considerare le azioni israeliane come genocidio.

Le reazioni alle sue affermazioni hanno portato ad azioni punitive nei suoi confronti. I manifestanti hanno denunciato l’assenza di supporto diplomatico da parte del governo italiano, definendo Albanese una “cittadina italiana esemplare”.

Contemporaneamente, la Striscia di Gaza, con una densità abitativa tra le più elevate al mondo, affronta una grave crisi umanitaria. Stime ONU indicano che il 92% delle abitazioni è stato danneggiato o distrutto dal conflitto iniziato nell’ottobre 2023. Il recupero dei corpi e la rimozione delle macerie sono ostacolati da scarse risorse e continue restrizioni, creando una situazione di emergenza sanitaria e ambientale. La manifestazione romana si inserisce in questo quadro complesso, ribadendo la necessità di una maggiore attenzione internazionale su Gaza e sulle voci che denunciano le violazioni dei diritti umani in questo territorio.