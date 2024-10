Attivismo e la Relazione con il Movimento 5 Stelle

Alberto Perino, storico leader del movimento No Tav della Val di Susa, è morto nella notte tra il 3 e il 4 ottobre all’età di 78 anni, dopo una lunga malattia. Attivo fin dagli anni ’90, Perino è stato un pilastro nella lotta contro il progetto della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, opposto alla devastazione del territorio e impegnato per la salvaguardia dell’ambiente.

Ex impiegato di banca e sindacalista, ha guidato molte battaglie famose all’interno del movimento, tra cui la pacifica resistenza del dicembre 2005 a Venaus, quando migliaia di manifestanti si opposero all’occupazione dei terreni destinati al cantiere. Pur sostenendo ideali di non violenza, Perino ha comunque invitato i militanti a forme di disobbedienza civile, criticando la criminalizzazione del dissenso. Ha affermato che “se una legge è ingiusta, deve essere violata,” dimostrando così la sua determinazione e passione per la causa.

La notizia della sua morte ha suscitato un immediato cordoglio all’interno del movimento No Tav, con dichiarazioni che lo definivano “un esempio di lotta e di dedizione”. È stato promesso un memoriale collettivo al presidio permanente di San Giuliano, un luogo simbolo della resistenza No Tav. Tuttavia, la figura di Perino non è stata priva di controversie. Sebbene fosse un sostenitore della non violenza, ha legittimato occasionalmente azioni di sabotaggio contro i cantieri, suscitando critiche e minacce nei suoi confronti. Nel 2019, ha commentato atti violenti contro i No Tav, sostenendo che danneggiavano solo la causa.

Negli ultimi anni, i rapporti di Perino con il Movimento 5 Stelle, inizialmente alleato, si erano deteriorati a causa del sostegno di quest’ultimo al progetto della Tav. Perino ha continuato a esprimere la propria opposizione, sfidando gli esponenti del M5S a dissociarsi dal movimento politico pur mantenendo le loro cariche. I funerali di Alberto Perino si svolgeranno in forma privata, ma il suo spirito e la sua lotta per la protezione del territorio vivranno nei cuori dei suoi sostenitori e nel movimento No Tav.