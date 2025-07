Attivismo antispecista: blocco dei macelli in Europa

Nelle ultime settimane, un gruppo di attiviste europee ha intrapreso un’azione audace contro l’industria della carne, bloccando sei macelli in Francia e nei Paesi Bassi. L’operazione, promossa dall’organizzazione antispecista 269 Libération Animale, ha visto la partecipazione di circa cento attiviste provenienti da vari paesi, tra cui Spagna, Italia, Germania, Francia e Svizzera.

Le attiviste sono riuscite a entrare nei mattatoi prima dell’apertura, posizionandosi dentro le linee di macellazione e persino all’interno delle celle di stordimento. Questa azione mirava a fermare l’uccisione di centinaia di animali e a denunciare la sofferenza che si verifica quotidianamente in questi luoghi. La loro iniziativa si è concentrata in particolare sul gruppo VanDrie, leader nel settore della carne di vitello in Europa.

All’interno di questi stabilimenti, le attiviste sono state oggetto di violenze da parte delle autorità, con report di calci e percosse durante il loro arresto. Le attiviste hanno ricevuto certificati medici attestanti le contusioni subite e 27 di loro sono state messe in condizione di lasciare immediatamente il Paese, ma con i documenti e i mezzi sequestrati dalle autorità.

In seguito alle azioni, la Rete dei Santuari di Animali Liberi ha mobilitato risorse per sostenere le attiviste e ha avviato una raccolta fondi per coprire le spese legate al rientro in patria. Questa situazione ha suscitato l’attenzione pubblica sull’operato dell’industria della carne, contribuendo a porre in luce le problematiche legate alla sofferenza animale e alla necessità di un cambiamento.