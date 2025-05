Attivazione dell’Antifurto e Protezione degli Dispositivi Rubati su iPhone

Grazie all’app Comandi Rapidi di Apple, è possibile configurare una protezione aggiuntiva per l’iPhone in caso di smarrimento o furto. Questa soluzione automatizzata e personalizzabile permette di inviare la posizione del dispositivo a un contatto fidato attraverso un SMS contenente una parola chiave, come “Perso”. Non sostituisce le funzioni ufficiali di Apple, come “Dov’è” o il blocco tramite iCloud, ma offre un ulteriore livello di sicurezza.

Per creare l’automazione, aprite l’app Comandi Rapidi e selezionate il pulsante + per aggiungere un nuovo comando. Rinominate il comando, ad esempio “iPhone perso”, e procedete a impostare varie azioni. Attivate il Bluetooth, la connessione Wi-Fi, attivate la modalità “Risparmio energetico” e regolate il volume al 100%. Successivamente, selezionate l’azione per ottenere la posizione attuale.

Dovete poi configurare l’azione “Invia messaggio”, selezionando il contatto che riceverà la posizione del telefono. È importante disattivare l’opzione “Mostra quando viene eseguito”. Procedete quindi a creare un’automazione: selezionate “Messaggio” e nominate il mittente. Digitate la frase attivante, come “Ho perso l’iPhone”, quindi scegliete di eseguire l’azione immediatamente e associate il comando appena creato all’automazione.

Infine, confermate selezionando “Fine”. Questa configurazione permette di inviare automaticamente la posizione dell’iPhone tramite un messaggio, rendendo più facile il recupero in caso di smarrimento.