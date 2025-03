Attivazione della modalità “risparmio energetico” su iPhone e Android per prolungare la durata della batteria

Per prolungare la durata della carica su smartphone Android e iPhone, si può utilizzare la modalità “Risparmio energetico”, che riduce il consumo energetico e aumenta l’autonomia della batteria. Questa funzione può essere attivata automaticamente quando il livello della batteria scende sotto una certa soglia o manualmente secondo le esigenze dell’utente. La modalità funziona limitando alcune funzioni del telefono, come la luminosità dello schermo, riducendo il tempo di inattività prima che il dispositivo vada in standby, rallentando la frequenza di aggiornamento dello schermo e sospendendo le sincronizzazioni con il cloud. Su dispositivi Android, può essere attivata anche la modalità scura per ridurre ulteriormente i consumi.

Per attivare il risparmio energetico su Android, si può accedere a Impostazioni, poi a Batteria e seguire il percorso Risparmio energetico per programmare l’attivazione in base al livello della batteria. Su iPhone, la modalità si attiva automaticamente sotto il 20% e si disattiva al 80%. Per l’attivazione manuale su iOS, basta andare su Impostazioni, poi Batteria e attivare l’opzione Risparmio energetico. Inoltre, su entrambi i sistemi operativi è possibile richiamare la funzione tramite la tendina delle notifiche o il Centro di Controllo.

Infine, su alcuni smartphone potrebbe essere presente una funzione di risparmio energetico avanzata, da usare in caso di emergenza, poiché limita drasticamente le funzionalità del dispositivo.