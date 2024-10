Attivato il nuovo contratto Consip per la fornitura di gas naturale: 1,57 miliardi di smc destinati alla PA

È attivo il nuovo contratto Consip per la fornitura di gas naturale per la Pubblica Amministrazione, denominato “Gas naturale ed. 16”. Questo accordo, che prevede eventuali incrementi contrattuali, garantirà circa 1,57 miliardi di standard metri cubi smc di gas naturale. La convenzione è suddivisa in 12 lotti: 11 regionali e un lotto “Italia”, con un valore complessivo aggiudicato vicino a 1 miliardo di euro. La durata del contratto è di 12 mesi e consente alle pubbliche amministrazioni di acquistare forniture a prezzo variabile, aggiornato mensilmente in base alle quotazioni del mercato PSV DA.

Un aspetto rilevante di questa edizione è rappresentato dal lotto “Italia”, creato appositamente per le amministrazioni che gestiscono numerosi punti di prelievo sul territorio nazionale, permettendo loro di ottimizzare i consumi tramite un unico contratto e un unico interlocutore. Questa iniziativa offre l’opportunità alle amministrazioni pubbliche di beneficiare della più ampia negoziazione di gas naturale in Italia, dedicata esclusivamente alle PA e caratterizzata da procedure di acquisto totalmente digitalizzate.

In aggiunta, il contratto garantisce trasparenza dei prezzi e delle condizioni, che saranno verificate tramite ispezioni destinate a garantire la conformità delle prestazioni contrattuali. La digitalizzazione dell’acquisto semplifica le procedure per le pubbliche amministrazioni, rendendo più efficienti i processi di approvvigionamento del gas naturale.

Questo nuovo contratto rappresenta dunque un passo avanti significativo nella gestione delle forniture energetiche per la pubblica amministrazione in Italia, evidenziando l’importanza di un approccio centralizzato e trasparente nella contrattazione. Le amministrazioni avranno ora la possibilità di gestire i propri consumi in modo più coordinato e efficace, migliorando la pianificazione e il monitoraggio delle spese energetiche. In questo contesto, la scelta di un fornitore unico e la digitalizzazione delle procedure di acquisto vengono considerate come elementi chiave per ottimizzare le risorse e garantire un servizio adeguato alle esigenze delle amministrazioni pubbliche italiane.