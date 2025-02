Attivare il Filtro Luce Blu dello Smartphone per Proteggere gli Occhi

L’uso dello smartphone nelle ore serali può compromettere la qualità del sonno a causa della luce blu emessa dai dispositivi. Nonostante ciò, molte persone trovano difficile sostituire il loro smartphone con attività più rilassanti. Per mitigare questo problema, si può ridurre l’emissione di luce blu attivando filtri specifici sullo schermo. Su Android, questa funzione varia in base al produttore e può chiamarsi Comfort visivo, Protezione occhi o Modalità notte. Per attivarla, è necessario accedere alle impostazioni, toccare “Schermo” o “Display” e cercare la modalità desiderata, attivandola tramite l’interruttore. Alcuni dispositivi consentono anche di programmare l’attivazione automatica.

Per gli utenti di iPhone, la funzione è chiamata Night Shift. Per attivarla, bisogna aprire il Centro di controllo e toccare l’icona della luminosità, poi attivare Night Shift. Per programmare l’attivazione, si va su Impostazioni, Schermo e luminosità, si seleziona Night Shift e si regola la temperatura del colore. Si può poi scegliere di programmare l’attivazione dalle impostazioni, decidendo tra “Dal tramonto all’alba” o “Programmazione personalizzata”.

In entrambi i casi, sebbene queste impostazioni riducano la luce blu, non la eliminano del tutto. La raccomandazione migliore rimane quella di limitare l’uso dello smartphone a letto per migliorare la qualità del sonno.