Attivare Apple Intelligence in italiano su iOS 18.4: Guida all’aggiornamento dell’AI su iPhone, iPad e Mac

È arrivata in Italia e nell’UE Apple Intelligence, attiva dal 31 marzo 2025, integrata in iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS 15.4. Questa intelligenza artificiale modifica il modo di utilizzare gli iPhone, iPad e Mac, richiedendo hardware compatibile e attivazione nelle impostazioni di sistema.

Per attivarla su iPhone, sono necessari iPhone 16, 15 Pro, 15 Pro Max o versioni successive, e iPad con chip M1 o A17 Pro. Dopo l’aggiornamento, si accede a Impostazioni > Apple Intelligence e Siri per abilitare la funzione. Una delle novità più utili è il supporto alla scrittura, che consente di correggere errori e riscrivere testi in stili diversi come amichevole o professionale. Inoltre, Siri è diventato più reattivo al contesto, permettendo domande successive senza ripetizioni. Può anche interagire con ChatGPT per risposte più complesse. Un’altra novità è il Riepilogo notifiche, che fornisce sintesi automatiche di messaggi e avvisi.

Su Mac, l’AI offre funzionalità simili, richiedendo un Mac con chip M1 e aggiornato a macOS 15.4. La funzione Strumenti di scrittura permette di riassumere o riscrivere testi facilmente. Le e-mail beneficiano di un riepilogo sintetico, mentre la ricerca di immagini e video diventa più intuitiva grazie a descrizioni testuali. Inoltre, lo strumento Ripulisci facilita l’eliminazione di oggetti indesiderati nelle foto, migliorando la composizione senza software complessi.

Apple Intelligence presenta quindi molteplici funzioni utili per migliorare l’esperienza utente su dispositivi Apple. Ulteriori dettagli possono essere trovati sul sito ufficiale di Apple.