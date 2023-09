Attira l’attenzione del cane e poi finge di non conoscerlo: è pura comicità

Il papà umano di un piccolo Golden attira l’attenzione del suo cane e poi finge di non conoscerlo: la sua reazione è pura comicità.

La clip che immortala la comica reazione di un cucciolo di Golden al “falso” richiamo del suo giovane papà umano ha generato reazioni piuttosto esilaranti in rete da parte degli utenti su TikTok. Nel mese di agosto 2023 l’utente @vivianapilato ha condiviso sul suo profilo il breve filmato che mostra come il giovane attiri dapprima l’attenzione del suo cucciolo per poi indirizzare il suo sguardo altrove. La giocosa decisione di non vederlo, o di non riconoscerlo, dopo aver pronunciato il suo nome provocherà nel pelosetto una reazione inaspettata.

Attira l’attenzione del piccolo Golden Riley poi finge di non conoscerlo: l’esilarante reazione

Il piccolo Golden Retriever – dal pelo color miele e di nome Riley – mostrerà di avere inizialmente un’espressione alquanto interdetta e che svelerà alla telecamera della sua mamma umana, complice del buffo scherzo architettato nei confronti del cucciolo. La coppia farà fatica a trattenere le risate in prima battuta, ma al secondo sguardo del piccolo non riuscirà più a contenersi.

La clip è stata realizzata nel modesto salotto dell’abitazione della coppia. La didascalia alla clip anticipa già il risultato dello scherzo, nonostante – visto l’elevato numero di visualizzazioni e condivisioni – sembra che la sua reale conclusione non abbia deluso le aspettative dei suoi spettatori. “Chiama il suo cane fingendo di non vederlo”, si legge – infatti – in sovrimpressione alla virale clip. E poi, ancora: “la sua faccia” – in riferimento al piccolo Golden Retriever – “fa morire dal ridere“.

Secondo il parere condiviso da un utente sembra che il piccolo Riley chieda al suo padroncino – che si dimostra in vena di scherzare – “ma tutto bene?” Oppure, sempre nel dubbio che vi sia un artificio dietro al suo insolito comportamento, il Golden – data l’espressione disorientata – potrebbe aver pensato: “ma questo ci è o ci fa?” Ad ogni modo il cucciolo non è riuscito a rimanere in uno stato di neutralità, conferendo alla clip una grande popolarità grazie alla sua capacità di sprigionare risate all’infinito.

“Mi ha rallegrato la giornata“, ha aggiunto – a tal proposito – un’ultima spettatrice confermando le ragioni che hanno permesso alla clip di divenire virale, in poche settimane, su TikTok. Come gli amanti dei Golden già sanno, quest’ultima si afferma come una delle razze di cani più intelligenti e le espressioni che la contraddistinguono – secondo l’opinione comune – ne darebbero la conferma definitiva. “Non riesco neppure a chiamarlo muso“, è “un volto“, continuerà l’utente.

Il suo papà continua a invocare il suo nome, esclamando: “forza Riley” e girandosi dalla parte opposta. Nel frattempo il giovane invita il Golden già interdetto farlo sedere al suo fianco: “Riley, vieni qui“. Ovviamente il piccolo Riley – dato ciò che denota la sua incredibile espressività – non potrà fare a meno di domandarsi se il suo giovane papà non abbia avuto un abbaglio o se semplicemente non abbia assunto il caffè in mattinata. Il risuolato