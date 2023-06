attimi di panico, poi il miracolo

Gatto finisce nella lavatrice per 30 minuti mentre il proprietario disperato lo cercava ovunque, fortunatamente il cucciolo non è morto.

Poppy un gattino di famiglia nero e bianco ha rischiato di morire, la sua curiosità l’ha spinto infatti ad infilarsi all’interno del cestello della lavatrice mentre il suo ignaro proprietario l’aveva lasciata aperta probabilmente per finire di caricarla.

Proprio come i genitori si adoperano per creare un ambiente sicuro per i propri bambini, i proprietari di animali domestici dovrebbero far si che l’ambiente in cui vivono sia sicuro anche per gli animali.

Gatto finisce in lavatrice vivi per miracolo

I gatti in particolare sono noti per cercare luoghi ristretti e caldi e al buio dove trovare rifugio è infatti un comportamento naturale e istintivo e le lavatrici sfortunatamente possono sembrare ai nostri amati felini un rifugio perfetto, motivo per il quale non dovrebbero mai essere lasciate aperte e soprattutto motivo per cui bisogna sempre fare molta attenzione mentre si carica la lavatrice.

Poppy il felino nero e bianco ha vissuto un’esperienza drammatica ma al contrario di molti altri è riuscito fortunatamente a sopravvivere non tutti i gatti che finiscono in lavatrice o in asciugatrice per errore riescono a sopravvivere, nella maggior parte degli incidenti i proprietari se ne accorgono solo quando ormai è troppo tardi.

A quanto pare il felino era in casa con tutti i membri della sua famiglia che a un certo punto non sono più riusciti a trovarlo da nessuna parte per circa mezz’ora nella casa di Poppy ha regnato il caos con tutti che cercavano il micetto in ogni luogo. Passati circa 30 minuti la signora Burr proprietaria del gatto si rese conto che il tempo che era trascorso senza trovare il gatto coincideva con l’avvio del ciclo di lavaggio della lavatrice.

Immediatamente tutti si sono catapultati verso l’elettrodomestico e li hanno visto il felino girare nell’oblò, immediatamente hanno fermato il lavaggio e aperto il cestello tirando fuori Poppy che sembrava esanime, il gatto fortunatamente nonostante avesse girato per 30 minuti nella lavatrice era ancora vivo.

Se la famiglia fosse intervenuta pochi minuti dopo sarebbe partita la centrifuga e il gatto sarebbe stato spacciato. Il gatto è stato immediatamente portato dal veterinario dove la sua vita è stata salvata, non è chiaro come abbia fatto a sopra vivere ma c’è riuscito e la famiglia ne è stata estremamente felice.

La storia del povero felino dovrebbe essere un monito per tutti i proprietari di animali di prestare sempre la massima attenzione ai propri animali che potrebbero cacciarsi in situazioni disastrose e drammatiche rimettendoci la vita, fortunatamente Poppy si è ripresa ma la sua storia avrebbe potuto avere un finale tragico .