Attilio Romita rivela un aneddoto su Maurizio Costanzo e il GF Vip: “Ecco cosa voleva fare”

Dopo cinque mesi passati nella casa del GF Vip Attilio Romita due settimane fa è stato eliminato. Il giornalista in una recente intervista rilasciata a Superguida Tv ha ricordato Maurizio Costanzo ed ha svelato un curioso aneddoto. Stando alle parole dell’ex vippone, Costanzo voleva pagare un aereo per far volare un messaggio sopra la casa di Cinecittà.

“Un ricordo che ho di lui? L’ho conosciuto molti anni fa per un’intervista. Due giorni dopo che sono uscito dalla casa, Sonia Bruganelli mi ha detto che parlando con Maurizio Costanzo del Grande Fratello Vip, lui ha raccontato che aveva seguito il mio percorso e che non si sarebbe mai immaginato che l’avrei fatto con tanta leggerezza. Ad un certo punto Costanzo le ha detto “Facciamo così, mandategli un aereo lo pago io”. Pensa che emozione sarebbe stata per me”.

Attilio Romita sul rapporto con Sarah Altobello: “Tra noi non c’è stato nulla”.

L’ex direttore del TG 1 ha anche chiarito la natura del suo rapporto con Sarah Altobello: “Ho riconquistato la fiducia della mia compagna, probabilmente entro la fine dell’anno ci sposeremo. La condizione è di non vedere la Altobello neanche in tv. Devo escludere tassativamente ogni contatto con lei. Io ho trovato Mimma distrutta, è stata massacrata, ferita. Una donna a pezzi. Sto ricostruendo il nostro rapporto. So che lei ha tutta la voglia di credermi, perchè veramente non è successo nulla con Sarah“.

Parole che Attilio Romita ha ribadito anche ieri a Pomeriggio 5: “Nessuna cotta per Sarah, tra noi non c’è stato nulla! Solo amicizia e ci siamo fatti compagnia in casa durante il gioco. Io ho sempre amato Mimma e non ho mai messo in dubbio il nostro rapporto. Non ho piacere a vedere nemmeno filmati su questo tema di Sarah. Proprio perché le cose non sono andate come qualcuno le ha raccontate. Mimma tra l’altro non è stata bene per questa situazione. Io continuerò a scusarmi con lei. Riconquisterò la sua fiducia a piccoli passi“.