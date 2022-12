Attilio Romita offende Alberto durante la pubblicità: “Quello è un p…”

Grande professionista, uomo di cultura e anche un buon concorrente del GF Vip, ma una cosa è certa, Attilio Romita non prende bene le nomination, mai. Ogni volta che il giornalista viene nominato sbotta e si lascia andare anche ad esternazioni piuttosto pesanti.

Ieri sera Alberto De Pisis ha votato proprio per Attilio Romita: “Io è la prima volta che non ho il coraggio di girare la carta, ma lo devo trovare e adesso la girerò. Ecco, nomino Attilio, anche se è la persona con cui faccio i discorsi più interessanti di tutti. Parliamo di attualità, di flat tax, di politica, di temi che non tratto con altri. Nonostante questo lui mi ha nominato due volte e io solo una. Quindi volevo pareggiare le cose diciamo. Adesso siamo pari siamo a due basta“.

Romita è subito sbottato: “Ascolta Albe fai l’uomo una volta nella vita, fallo ti prego. Devi essere sicuro di te ed essere sincero. Parlami in faccia e dimmi chiaramente quello che pensi. Non capisco questa motivazione a dire la verità. E per ‘fare l’uomo’ intendo dire di essere onesto e diretto. Non girare le parole, è un modo di dire italiano. Questi giochetti non mi piacciono“.

Attilio Romita offende Alberto De Pisis: “Mi ha votato quel pezzo di M”.

Durante la pubblicità i gieffini sono tornati in sala e Antonino Spinalbese ha chiesto ad Attilio Romita se è stato votato da qualcuno. L’ex volto del TG 1 a quel punto ha fatto uno scivolone ed ha insultato De Pisis: “Sì ho preso un voto. Mi ha nominato quel pezzo di me*da di Alberto. Due volte di fila l’ha fatto quello. Allora gli ho detto “aveva ragione chi mi aveva avvertito su di te”. No non mi ha nominato Donnamaria, ma Alberto“.

Tutta questa rabbia per una nomination? Maria Teresa Ruta avrebbe dovuto radere al suolo la casa del GF Vip.