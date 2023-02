Attilio Romita è un grande mezzobusto e una icona del giornalismo italiano, ma le nomination che riceve al Grande Fratello Vip sono letteralmente il suo tallone d’Achille. Ieri sera è addirittura finito al televoto e quando Sonia Bruganelli ha fatto intendere che il “gruppo di Tavassi” si è messo tutto d’accordo per votarlo ha sbroccato.

In realtà il giornalista è finito al televoto perché nominato da Giaele De Donà (a cui ha dato della gallina), Edoardo Donnamaria (con cui ha un pessimo rapporto da sempre), Micol Incorvaia e il già citato Edoardo Tavassi; ma Attilio Romita ha preso alla lettera le parole di Sonia Bruganelli e ha dato i numeri in piena notte facendola letteralmente fuori dal vaso.

“Davanti ad una cosa del genere, non gioco più” – ha affermato Attilio Romita confidandosi con Nikita Pelizon parlando proprio delle dichiarazioni di Sonia Bruganelli – “Il grande capo [Tavassi, ndr] decide chi fare fuori! Questa è un’organizzazione mafiosa, non va bene. Quando questo gioco lo fanno anche i tuoi amici, che ci stai a fare qui?”.

Attilio Romita l’ha fatta fuori dal vaso

Edoardo Tavassi nella notte ha provato a spiegare che non c’è nessun gruppo e nessuna coalizione, ma semplicemente persone a cui Attilio Romita ha pestato i piedi nel corso delle settimane, ma a poco sarebbe servito. Le dinamiche, gli accordi, le strategie e le coalizioni ci stanno (su Twitter gira un video in cui la stessa Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon parlano di nomination scrivendosi nomi su un foglio per eludere i microfoni); è un gioco ed è tutto lecito. Quel che fa storcere il naso è il paragone alla mafia. L’attività criminale uccide e terrorizza, qua stiamo pur sempre parlando di un gioco.

Il web ha già chiesto la squalifica, come si comporteranno gli autori?