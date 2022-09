Attilio Romita la spara grossa sui reali inglesi e la regia del GF lo censura

Durante la notte i concorrenti del GF Vip si lasciano andare a confessioni di tutti i tipi e si scordano spesso di essere ripresi dalle telecamere. Ieri i vipponi hanno parlato dei funerali della Regina Elisabetta e Attilio Romita si è lasciato scappare dei commenti piuttosto duri sulla famiglia reale inglese. Il famoso giornalista si è chiesto come mai dentro e fuori dalla casa del Grande Fratello Vip tutti siano innamorati della Regina appena defunta e della sua famiglia, soprattutto perché la sovrana è stata ‘nemica’ di Diana e perché nella sua famiglia ci sono personaggi finiti al centro di scandali.

“Scusate ma io non vi capisco. ma come si può essere innamorati e devoti alla regina che era la più grande nemica di Lady Diana? E poi avere così tanta stima, rispetto e devozione per una famiglia reale nella quale ci sono stup**tori, personaggi loschi, organizzatori di or**e e poi…”