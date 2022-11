Attilio confida a Charlie che fra Giaele e Micol c’è stato qualcosa di fisico: “Me lo hanno confessato loro”

Al Grande Fratello Vip è nata una nuova coppia? Questo è quello che crede Attilio Romita e che ha confidato a Charlie Gnocchi. Questa volta però Antonino Spinalbese non c’entrerebbe niente, dato che le protagoniste sarebbero Giaele De Donà e Micol Incorvaia.

La milionaria è apertamente bisessuale, mentre Micol pochi giorni fa ha dichiarato di sentirsi sentimentalmente fluida (“Non nego che potrei stare con una donna. Ci si innamora delle anime e non del corpo e basta. Poi certo, sono d’accordo che il corpo delle donne è proprio bellissimo“). Per questo motivo quello che ha raccontato Attilio a Charlie è credibile.

“Che poi per il bacio più lungo del mondo avremmo dovuto mettere Giaele e Micol, perché lo sai no? Lo hanno confermato. Giaele ieri a Micol glielo ha chiesto ‘Lo posso dire? Lo posso dire?‘, Micol era un po’ arrossita in viso, poi ha detto ‘Sì, Giaele ci ha provato con me‘. Non stanno insieme, le ha messo le mani addosso. Sì, le mani addosso. Giaele a Micol. Il mondo è così. Perché dirlo però boh”.

Apparte l’omofobia di Charlie che mi fa abbastanza schifo! Ma Giaele e Micol si sono limonate e non abbiamo visto nulla? Ma io mi arrabbio!

Cosa abbiano fatto Giaele e Micol nel dettaglio non si sa, anche se il web ne sembrerebbe essere certo:

Ovviamente non è da escludere l’ipotesi scherzo. Giaele e Micol sono grandi amiche ma online non esistono video di loro baci o di movimenti sotto le lenzuola.

Che Attilio abbia abboccato a un loro scherzetto? O quel che è successo fra le due ragazze è vero?

