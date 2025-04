Atti vandalici sul motorino di mia moglie e comportamenti intimidatori

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha denunciato tre episodi di atti vandalici e intimidatori subiti dalla sua famiglia nell’arco di sette mesi. I fatti includono danni al motorino di sua moglie, gomme sgonfiate dell’auto, furto del casco e il ritrovamento di una busta di ghiaccio nel bauletto dello scooter. Giuli ha condiviso la foto del motorino danneggiato su Facebook, esprimendo preoccupazione per la situazione e chiedendo che le autorità competenti intervengano per fermare questi attacchi. Gli episodi sono oggetto di indagine da parte della Digos della Questura di Roma, e la moglie del ministro ha già presentato denuncia ai carabinieri.

Numerosi esponenti della politica hanno espresso solidarietà a Giuli. Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, ha condannato i gesti intimidatori e ha offerto sostegno alla famiglia Giuli. Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha manifestato affetto per il ministro e la moglie e ha chiesto che le autorità facciano luce sugli avvenimenti. I rappresentanti di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, hanno espresso vicinanza a Giuli e hanno auspicato che gli atti vandalici non si ripetano, sottolineando l’importanza della sua missione al ministero. Anche i membri del Movimento 5 Stelle in commissione cultura hanno condannato gli atti e hanno sottolineato la necessità di rispetto per la sfera personale.