Atti vandalici contro Meloni, polemica a Castelnuovo Berardenga

Massimiliano Mari, Coordinatore Comunale di Fratelli d’Italia a Castelnuovo Berardenga, ha denunciato un atto vandalico contro la sede del partito. Nella notte, ignoti hanno offeso l’immagine della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, appesa sulla porta del Circolo di FDI in via Roma, di fronte al Palazzo Comunale.

Mari ha commentato che per alcuni “antidemocratici intolleranti”, la Presidente è paragonabile a Hitler. Inoltre, ha messo in evidenza una reazione differente rispetto a un recente episodio, in cui ignoti hanno rubato una bandiera della Palestina da una vetrina del centro. In quella occasione, i rappresentanti di sinistra avevano protestato attivamente con comunicati e presidi di solidarietà. Ha chiesto se ci sarà una mobilitazione simile ora che riguarda un atto contro la comunità di Destra di Castelnuovo.

Infine, Mari ha annunciato che sarà presentata una denuncia contro ignoti per l’accaduto.