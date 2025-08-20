30.7 C
Roma
mercoledì – 20 Agosto 2025
Politica

Atti vandalici contro Meloni, polemica a Castelnuovo Berardenga

Da StraNotizie
Atti vandalici contro Meloni, polemica a Castelnuovo Berardenga

Massimiliano Mari, Coordinatore Comunale di Fratelli d’Italia a Castelnuovo Berardenga, ha denunciato un atto vandalico contro la sede del partito. Nella notte, ignoti hanno offeso l’immagine della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, appesa sulla porta del Circolo di FDI in via Roma, di fronte al Palazzo Comunale.

Mari ha commentato che per alcuni “antidemocratici intolleranti”, la Presidente è paragonabile a Hitler. Inoltre, ha messo in evidenza una reazione differente rispetto a un recente episodio, in cui ignoti hanno rubato una bandiera della Palestina da una vetrina del centro. In quella occasione, i rappresentanti di sinistra avevano protestato attivamente con comunicati e presidi di solidarietà. Ha chiesto se ci sarà una mobilitazione simile ora che riguarda un atto contro la comunità di Destra di Castelnuovo.

Infine, Mari ha annunciato che sarà presentata una denuncia contro ignoti per l’accaduto.

Articolo precedente
Panathinaikos e il sogno Europa League: sfide e ambizioni in vista
Articolo successivo
Imprese italiane e cyber attacchi: un’analisi crescente
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.