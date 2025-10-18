13.5 C
Roma
sabato – 18 Ottobre 2025
Attualità

Atti di violenza a San Paolo Belsito contro una pensionata

Da stranotizie
Atti di violenza a San Paolo Belsito contro una pensionata

Il 5 settembre a San Paolo Belsito, quattro giovani, tra cui un 19enne e tre minorenni di età compresa tra 15 e 17 anni, sono entrati nel giardino di un’anziana con problemi psichici. Hanno lanciato oggetti contro la sua abitazione e offerto insulti.

I Carabinieri della stazione locale sono intervenuti dopo le segnalazioni dei cittadini, identificando i responsabili e portando avanti le denunce. L’episodio ha causato un forte stato d’agitazione nella donna, che ha richiesto l’intervento del 118 ed è stata ricoverata in ospedale.

Le indagini hanno evidenziato che si tratta di un caso di violenza diretta contro una persona vulnerabile.

Articolo precedente
Povertà e lavoro in Calabria: il divario con il Nord Italia
Articolo successivo
Gossip da Torino: eventi imperdibili nel fine settimana
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.