Atti di violenza a San Paolo Belsito contro una pensionata

Il 5 settembre a San Paolo Belsito, quattro giovani, tra cui un 19enne e tre minorenni di età compresa tra 15 e 17 anni, sono entrati nel giardino di un’anziana con problemi psichici. Hanno lanciato oggetti contro la sua abitazione e offerto insulti.

I Carabinieri della stazione locale sono intervenuti dopo le segnalazioni dei cittadini, identificando i responsabili e portando avanti le denunce. L’episodio ha causato un forte stato d’agitazione nella donna, che ha richiesto l’intervento del 118 ed è stata ricoverata in ospedale.

Le indagini hanno evidenziato che si tratta di un caso di violenza diretta contro una persona vulnerabile.