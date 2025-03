Atti di Intolleranza in un Parco Giochi di Roma: Scritte Neonaziste e Sfondi di Odio

A Roma, una scritta neonazista è stata trovata nel parco giochi di via Camillo Prampolini al Collatino, dove ignoti hanno formato il nome “Hitler” e una svastica utilizzando le mattonelle antiurto. Questo gesto ha suscitato indignazione, in particolare perché avvenuto in un’area dedicata ai bambini. Non è un episodio isolato; scritte simili erano già comparse nel parco il 24 febbraio e in altre zone della capitale, come ai Parioli e a Tivoli. Qui, frasi antisemite come “Più Dachau, meno Netanyahu” e “Hitler aveva ragione” sono state rinvenute, insieme al motto “Arbeit macht frei”, tipico dei campi di concentramento nazisti.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha condannato fermamente l’accaduto, definendolo “inaudito” e un “insulto inaccettabile” per la comunità, e ha assicurato che il Comune interverrà per rimuovere le scritte. Anche il presidente del V Municipio e l’assessore all’Ambiente hanno espresso la loro condanna, definendo il gesto come un atto “folle e sconsiderato”.

Le autorità hanno avviato indagini per scoprire i responsabili, utilizzando le telecamere di sicurezza della zona, sperando di fermare simili atti vandalici che minacciano la sicurezza e il rispetto della memoria storica. La senatrice Liliana Segre, durante il Giorno della Memoria, aveva presagito un aumento di tali comportamenti, sottolineando la necessità di mantenere vivo il ricordo e la consapevolezza storica per evitare il ripetersi di simili atrocità.