Attesi Venti Tempestosi e Forti Nubifragi: Le Nuove Previsioni Meteorologiche

La tempesta Floris, prevista per lunedì 27 e martedì 28 gennaio, colpirà l’Europa occidentale e gran parte d’Italia, portando piogge intense e venti che raggiungeranno i 80/90 km/h. Questa perturbazione, la seconda di gennaio dopo Eowyn, è originata da una saccatura che si sta intensificando sulla penisola iberica, e colpirà in particolare il Nord Italia e le regioni centrali tirreniche, inclusa la Campania.

Il fenomeno meteorologico avrà inizio lunedì, interessando principalmente il Settentrione, con forti piogge, temporali e neve sulle Alpi a quote comprese tra 1100 e 1300 metri, con possibilità di nevicate anche sotto i 1000 metri in Valle d’Aosta. In Liguria, Lombardia e Triveneto si prevedono fenomeni intensi. Al Centro, l’alta Toscana subirà rovesci significativi, mentre al Sud la nuvolosità e le temperature aumenteranno, senza fenomeni rilevanti.

Martedì 28 gennaio, si prevede un miglioramento al Nordovest, ma le Alpi continueranno a essere interessate da piogge e neve. Al Centro, si verificheranno rovesci rapidi da ovest a est. Al Sud, la Campania sperimenterà temporali, con un ulteriore innalzamento delle temperature e venti forti sud-occidentali. I mari saranno molto mossi o agitati.

La saccatura è una zona di bassa pressione che provoca condizioni di maltempo, come piogge abbondanti e venti intensi, e il suo passaggio porta a importanti variazioni climatiche.