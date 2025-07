Attesa per la nuova serie di Harry Potter: ritorno ai film!

Con l’avvio delle riprese della nuova serie televisiva ispirata al mondo di Harry Potter, l’attesa tra i fan cresce a dismisura. La famosa saga, che ha incantato generazioni, sta per tornare sotto una nuova forma grazie alla produzione HBO.

Il 14 luglio 2025 ha segnato l’inizio della lavorazione del remake, e già nei giorni successivi, “Harry Potter e la Pietra Filosofale” ha fatto il suo ritorno nella Top 10 di Netflix in vari Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, con un aumento significativo delle visualizzazioni. Questo rinnovato interesse non è casuale: l’opera si è piazzata all’ottavo posto nella classifica dei film più visti nel Regno Unito, secondo Digital-i, con oltre 40 milioni di visualizzazioni su Max nel 2024, dimostrando che il fascino del Wizarding World è ancora vibrante.

Tuttavia, l’annuncio della serie non ha suscitato solo entusiasmo. HBO ha ricevuto diverse critiche riguardo al nuovo trio protagonista – Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton, scelti per dare vita a Harry, Ron e Hermione. Questa decisione ha generato un acceso dibattito sui social, con opinioni divise tra chi abbraccia il cambiamento e chi è affezionato ai volti originali.

Nonostante le controversie, l’interesse per la saga rimane altissimo. In vista dell’arrivo della serie, atteso per il 2027, molti fan stanno riscoprendo gli otto film originali, ridando vita a un universo che continua a incantare anche dopo anni.