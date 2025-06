Attesa e emozioni: La festa prima del concerto di Ligabue

Il 20 giugno 2025, a Reggio Emilia, si è svolta la vigilia dell’evento “La Notte di Certe Notti” di Ligabue, con un villaggio tematico chiamato Ligastreet. Emanuele e Fabiana, una coppia di Falciano del Massico, hanno viaggiato sette ore per partecipare, esprimendo la loro gratitudine verso il cantante per le sue canzoni che rendono felici. Al Ligastreet, i fan vivono una pre-festa con musica, street food, giochi e storie di altri appassionati.

Altri visitatori, come Luca e Virginia da Milano, condividono il loro legame con la musica di Ligabue, che ha fatto da colonna sonora alla loro storia d’amore. Anche Monica e Federico da Varese, che hanno visto molti concerti, sottolineano l’importanza di questo evento speciale. Sonia e Gianluca dalla Sicilia, dopo un lungo viaggio, raccontano di come la musica di Liga li abbia accompagnati nei momenti difficili. Margherita e Salvatore, infermieri da Palermo, hanno raggiunto Reggio Emilia dopo un turno di lavoro e realizzano un sogno con questo concerto.

La Ligastreet, animata da attività come flipper e concerti di tribute band, è diventata un luogo di incontro e condivisione per fan di tutte le età, in attesa del concerto che riunirà quasi 100mila persone. Questo evento rappresenta un rito collettivo, dove si possono esprimere emozioni e storie legate alle canzoni di Ligabue.

Fonte: www.ilrestodelcarlino.it