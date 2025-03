«Attenzione: truffa “Account Netflix sospeso” che svuota il tuo conto – Ecco come proteggerti»

Attenzione a e-mail che avvisano della sospensione del vostro account Netflix e vi chiedono di aggiornare i dati di pagamento: potreste essere vittime di una truffa di phishing. Negli ultimi mesi, i cybercriminali hanno avviato una campagna mirata all’acquisizione di credenziali e informazioni finanziarie, utilizzando il nome di Netflix per ingannare gli utenti. Questi attacchi avvengono attraverso e-mail false che somigliano a comunicazioni ufficiali, invitando a cliccare su link che portano a siti web fasulli simili a quelli di Netflix. Una volta inserite le credenziali, i truffatori possono accedere al vostro account e utilizzare i dati della carta di credito per transazioni fraudolente.

La truffa spesso include la richiesta di un pagamento immediato per riattivare l’account o l’utilizzo di gift card Netflix, che i truffatori trasformano in denaro. Gli account compromessi vengono venduti sul Dark Web, dove si scambiano beni e servizi illeciti. È importante rimanere vigili e riconoscere segnali di allerta, come richieste urgenti che possono indicare una truffa.

Netflix non chiede mai informazioni sensibili via e-mail. Se ricevete comunicazioni sospette, accedete al vostro account solo attraverso l’indirizzo ufficiale. Se credete di essere stati vittime di una truffa, cambiate immediatamente la password e disconnettete i dispositivi non riconosciuti. Inoltre, potete segnalare gli incidenti a [email protected] e contattare le autorità competenti. Infine, ricordate che Netflix, al momento, non utilizza un sistema di autenticazione a due fattori, il che rende fondamentale prestare attenzione alle proprie credenziali.