Una nuova truffa online sta colpendo gli utenti di Meta, in particolare di Facebook e Instagram. Negli ultimi giorni, molti hanno ricevuto messaggi urgenti su Messenger, che avvertono della possibile eliminazione del proprio account per presunte violazioni delle linee guida di Meta. Questi messaggi, scritti per apparire autentici, invitano a cliccare su un link per evitare la disattivazione dell’account. Tuttavia, cliccando sul link e inserendo i propri dati, l’utente fornisce ai truffatori l’accesso al proprio profilo.

Il messaggio truffaldino utilizza toni minacciosi e spesso fa riferimento a segnalazioni da altri utenti. Un esempio tipico potrebbe essere: “Ciao! Avviso sull’account! Abbiamo deciso di eliminare definitivamente il tuo account Facebook…”. Il link porta a una pagina fraudolenta progettata per sembrare parte del supporto ufficiale di Meta, dove vengono richieste credenziali di accesso.

Una volta ottenuto l’accesso, i malintenzionati possono utilizzare l’account rubato per attività illecite, inclusi tentativi di truffa verso amici e familiari o la diffusione di malware.

Per difendersi, bisogna ricordare che Meta non comunica tramite messaggi privati riguardo la chiusura degli account. Le comunicazioni ufficiali avvengono solamente tramite notifiche interne o email verificate. È fondamentale non aprire link sospetti e non fornire informazioni personali.

In caso di sospetta truffa, si consiglia di visitare il Centro assistenza ufficiale di Facebook o Instagram e segnalare l’evento anche alla Polizia Postale, per contribuire a combattere il fenomeno delle truffe online.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.geopop.it