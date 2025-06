By

Attenzione allo Spoofing: Come Difendersi dalle Truffe Telefoniche

Negli ultimi tempi, le truffe telefoniche stanno aumentando, sfruttando tecniche sofisticate per ingannare le vittime. Un episodio recente ha visto un uomo dell’Umbria cadere in una trappola orchestrata da un finto operatore bancario attraverso lo spoofing telefonico.

Il malcapitato ha ricevuto una chiamata apparente dalla sua banca, accompagnata da messaggi sms che segnalavano “operazioni sospette” sul suo conto. Convinto di trovarsi di fronte a un vero rappresentante, ha seguito le istruzioni ricevute per accedere al servizio di home banking. In seguito, ha scoperto che il suo conto era stato svuotato.

Rivolgendosi all’Unione Nazionale Consumatori Umbria, ha chiesto assistenza legale. L’avvocato Elisabetta Congiusta ha denunciato il fatto alla Questura e ha richiesto un rimborso alla banca, che ha però negato la responsabilità. La questione è stata quindi portata all’Arbitro Bancario Finanziario, il quale ha riconosciuto un parziale rimborso, sottolineando che la condotta dell’istituto potesse essere esaminata alla luce del principio di buona fede e delle obbligazioni contrattuali.

L’avvocato Damiano Marinelli ha spiegato che lo spoofing consente ai truffatori di mascherare il proprio numero, creando l’illusione di una chiamata legittima. Tra le truffe più diffuse ci sono richieste di dati personali da falsi operatori bancari, enti pubblici e anche presunti familiari in difficoltà.

Per prevenire tali inganni, l’Unione Nazionale Consumatori raccomanda di diffidare dalle chiamate sospette, non fornire mai dati personali e contattare sempre direttamente gli enti coinvolti per verifiche.

