Attenzione alle Trappole: Guida per Evitarle

I saldi invernali 2025 si confermano come un appuntamento atteso dai consumatori italiani, con vendite previste pari a 6 miliardi di euro, in aumento del 10% rispetto ai 5,45 miliardi dell’anno precedente. Circa il 60% degli italiani partecipa a questi saldi, un incremento rispetto al 55% del 2024, segnale di una maggiore propensione a spendere. La spesa media per queste vendite è stimata in 150 euro a persona, rispetto ai 135 euro del 2024, secondo l’analisi dell’Osservatorio sullo shopping del Movimento Difesa del Cittadino (MDC). Le categorie di prodotto più richieste sono abbigliamento e accessori, che rappresentano il 45% delle vendite, con particolare interesse per giacche, maglioni e accessori moda. Anche il settore delle calzature mostra una crescita del 15%, con stivaletti e scarpe sportive al primo posto. Nonostante il picco delle vendite avvenuto durante il Black Friday e il Cyber Monday a novembre, l’elettronica di consumo rimane un settore molto desiderato, con un aumento del 12% e una forte richiesta di smartphone e accessori tecnologici. Gli articoli per la casa, come biancheria e decorazioni, segnano una crescita dell’8%, spinti dall’interesse per il comfort e l’arredamento domestico.

Il primo giorno di saldi invernali richiede attenzione, specialmente per quanto riguarda gli acquisti online, dove il rischio di truffe è elevato. Il portavoce del MDC, avvocato Francesco Luongo, sottolinea l’importanza di utilizzare strumenti digitali in modo consapevole e di controllare la qualità dei prodotti. Per uno shopping sicuro, MDB consiglia di verificare sempre l’affidabilità dei venditori, preferendo negozi con recensioni positive. È utile confrontare i prezzi su diverse piattaforme per evitare promozioni ingannevoli. Conservare ricevute è fondamentale per eventuali resi o reclami, e particolare cautela deve essere prestata a offerte ricevute via email o social network, che potrebbero nascondere rischi di phishing. Infine, leggere attentamente i termini di vendita è essenziale, soprattutto per gli acquisti online, per essere informati sulle politiche di reso e garanzia.