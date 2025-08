Attenzione alle notizie in Italia: il paradosso informativo

In Italia, le abitudini informative degli utenti mostrano un quadro complesso e contraddittorio. Secondo il Digital News Report Italia 2025, realizzato dall’Università di Torino e dal Reuters Institute, si registra un calo significativo dell’interesse per le notizie, sceso dal 74% nel 2016 al 39% attuale, nonostante il 59% degli italiani consulti notizie più volte al giorno. Questo fenomeno di disinteresse e consultazione frequente solleva interrogativi sulle strategie dei media e sulla fiducia nel giornalismo.

Il report segnala anche che il mercato degli abbonamenti online è stagnante al 9%, uno dei valori più bassi tra i paesi esaminati. La fiducia nelle notizie resta contenuta al 36%, con segni di una leggera ripresa, ma dipende molto dalle testate che non appaiono schierate politicante e dalle fonti locali, apprezzate dagli utenti. La televisione continua a dominare come principale fonte di informazione, utilizzata dal 66% del pubblico settimanalmente.

In questo contesto, aumenta l’interesse per le notizie locali, che possono rappresentare una chiave per ricostruire il rapporto tra lettori e media. Il 81% degli italiani mostra interesse per notizie di prossimità, segnando un’opportunità per le testate locali. Allo stesso tempo, il 50% degli intervistati si dichiara favorevole a formati personalizzati per le notizie, mentre la sfiducia nei contenuti generati da intelligenza artificiale emerge come una barriera significativa.

La sfida per i media è quindi ripensare i modelli editoriali, puntando su comunità e contenuti flessibili, per affrontare una crisi economica che li vede dover innovare per attirare abbonamenti e costruire rapporti di fiducia con il pubblico.