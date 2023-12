Attenzione alla neve, se il cane la mangia potrebbe essere davvero pericoloso!

Le strade innevate sono un parco giochi per molti cane, ma attenzione se questi mangiano la neve!

In questo periodo sono molte le città in cui la neve è scesa copiosa e con essa anche le attenzioni che noi tutti dovremmo avere. Anche nel portare a spasso il nostro cane le insidie in questo periodo sono maggiori, con la presenza di neve e ghiaccio, infatti, è inevitabile che anche l’azione dei mezzi spargisale abbia inizio e le strade così trattate possono essere una grossa insidia per le zampe dei cani che, se non adeguatamente protette, possono riportare ustioni e corrosioni molto dolorose e difficili da trattare. Molti cani però amano la neve, tuffarcisi dentro e in alcuni casi anche mangiarla, su questa ultima pratica dovremmo però soffermarci meglio, perché se il tuo cane mangia la neve starà mettendo in grosso pericolo la sua salute.

Una leccata di neve non è un problema, ma se il tuo cane la mangia potrebbe incorrere in grossi problemi intestinali

Sono tanti i motivi per cui un cane può decidere di mangiare la neve, prima di tutto può farlo per il troppo caldo, e si, anche sulla neve il nostro Fido può avere caldo! I cani infatti non sudato e correndo qua e là tra i cumuli di neve potrebbero sentire caldo e decidere di raffreddarsi mangiando la neve. Altri motivi per cui questi animali compiono questo gesto è la disidratazione, magari perché ci siamo dimenticati di portare la loro acqua, o semplicemente per gioco.

Quanto un cane da una leccatina fugace alla neve ovviamente non vi è da preoccuparsi, questo comportamento non crea grosse complicazioni, ma se la neve ingerita è di più potremmo notare subito qualche cosa che non va. In genere il freddo della neve nuoce in maniera temporanea allo stomaco del cane ed i sintomi più comuni subito evidenziati sono diarrea o vomito oltre che uno stato di inappetenza. In genere questo passa in 24 ore ma comunque è sempre bene informare il veterinario.

In questo lasso di tempo potremmo offrire al nostro amico qualcosa di leggero e ben tiepido come un bollito o le crocchette inumidite con del brodo caldo, sicuramente qualche leccatina aiuterà ma senza esagerare con le quantità o senza forzare l’animale a mangiare. Anche nelle 24 ore successive all’accaduto è bene non abbuffare il cane nel tentativo di fargli recuperare quel che non ha mangiato nei giorni precedenti, è bene invece proporre cibi leggeri e digeribili e magari razionare la dose giornaliera in 3 pasti.

I cani che amano mangiare la neve sono molti di più di quelli che si potrebbe pensare, questa pratica però potrebbe portare addirittura al blocco intestinale se l’animale mangia la neve durante la digestione. È sempre meglio evitare che il cane lo faccia e se siamo a conoscenza del suo “vizietto” tenerlo d’occhio e limitare le uscite in parchi innevati quando il cane ha la pancia piena.

Ovviamente un cane non pensa alle conseguenze delle sue azioni, motivo per cui saremmo noi a dover impartire le giuste regole, lasciare che il nostro cucciolo si diverta a scorrazzare tra la neve, almeno qualche volta, è comunque concesso, purché l’animale sia coperto e qualora si bagnasse venga asciugato adeguatamente ed il prima possibile.