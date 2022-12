Il tuo gatto ama giocare con i tappi? Allora fai attenzione al brindisi di Capodanno, potrebbe mettersi in pericolo. Ecco come evitare il peggio.

I felini molto spesso sono difficili da comprendere in quanto presentano comportamenti davvero bizzarri e a volte insignificanti per noi. Possiamo infatti vederli giocare con qualsiasi cosa che trovano dinanzi a loro.

Sappiamo quanto giocare sia importante per i felini, per questo acquistiamo molti giocattoli per loro, tuttavia vedere il proprio Micio giocare con altri oggetti, anziché i suoi giocattoli, può risultare davvero strano per noi.

Inoltre, sono molti gli oggetti che ama il nostro amico a quattro zampe tra cui i tappi. Ma come mai? Vediamo insieme, nel seguente articolo, perché il gatto ama giocare con i tappi.

Il gatto ama giocare con i toppi: perché e a cosa fare attenzione

I gatti sono animali molto curiosi e tendono a prestare attenzione ad oggetti che potrebbero anche a causargli problemi di salute. Uno di questi oggetti sono i tappi delle bottiglie.

A quanti di voi è capitato di ritrovarsi il proprio micio giocare con un tappo della bottiglia? Ciò accade perché i felini in natura sono dei predatori che cacciano piccoli animali, per questo motivo tendono a giocare con i tappi di bottiglie perché li vedono come delle piccole prede, in quanto fanno rumore e vanno lontano.

Tuttavia secondo alcuni esperti, vi è anche un altro motivo per cui i gatti amano giocare con i tappi, soprattutto le gatte, ossia perché considerano questi oggetti dei piccoli gattini da proteggere. Infatti in questo caso il gatto tenderà a nascondere i tappi di bottiglia.

Ma è sicuro per il gatto giocare con i tappi? La risposta a tale domanda dipende dal tipo di tappo con cui il nostro amico a quattro zampe gioca.

Se si tratta di tappi di bottiglie di plastica, non vi è alcun pericolo, in quanto questi ultimi sono sicuri per il felino perché anche se morde il tappo, la plastica di cui è formato quest’ultimo è abbastanza resistente e rigida.

Per quanto riguarda i tappi delle bottiglie di metallo, possono essere molto pericolosi per i nostri amici pelosi. Ciò perché i bordi di cui sono formati sono taglienti e possono facilmente ferire il Micio tagliandogli le gengive, la lingua o il muso. Inoltre potrebbe rompere i denti nel caso si trattasse di un cane anziano.

Anche il tappo di sughero può essere dannoso per la salute del gatto, non solo perché si può facilmente rompere e quindi causare soffocamento o un’occlusione intestinale nel felino, ma anche perché solitamente tali tappi vengono utilizzati per gli alcolici e possono contenere piccole quantità di alcol, le quali possono causare ulteriori problemi di salute nel gatto.

Il gatto ha mangiato un tappo di bottiglia: cosa fare

Come detto nel paragrafo precedente, per alcuni tipi di tappi c’è il rischio di soffocamento nel gatto o di ostruzione intestinale.

Per questo motivo bisogna fare attenzione ai sintomi che può presentare il gatto se ha mangiato un tappo di bottiglia. I sintomi più frequenti da non sottovalutare sono:

Nel caso in cui il Micio presenti tali sintomi è opportuno contattare immediatamente il veterinario.

Per evitare che il gatto possa ingerire pezzi di un tappo di bottiglia è necessario provare a toglierglielo da bocca nel momento in cui vediamo che ci sta giocando.

A tal proposito, è importante fare attenzione anche a Capodanno. Per il bene del tuo amico a quattro zampe, al momento del brindisi tieni d’occhio il tuo amico peloso e il tappo.